Boeing впервые почти за 60 лет не получил ни одного заказа на поставку самолетов

11.02.2020, 20:30, Новости дня

Впервые с 1962 года американский концерн Boeing Co., являющийся одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, не получил ни одного нового заказа на поставку самолетов, сообщается на сайте компании.

Европейский производитель Airbus, который является основным конкурентом американской компании, получил 274 новых заказа на поставку коммерческих самолетов, информирует РИА «Новости».

Кризис в компании Boeing связан с ситуацией вокруг модели 737 МАХ, полеты которых приостановлены с марта после двух авиакатастроф, произошедших с разницей в несколько месяцев.

По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с 2018 годом. В прошлом году поставки модели Boeing 737 снизились с 580 до 127, а по итогам четвертого квартала поставки этой модели снизились до девяти со 173 годом ранее.

Ранее сообщалось о том, что Boeing обнаружила ранее неизвестные неисправности в программном обеспечении самолета 737 MAX. Сборка самолетов данной модели приостановлена.