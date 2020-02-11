Суд оставил в силе решение об отстранении главы департамента Офиса президента Кондзели

11.02.2020, 20:30, Новости дня

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины оставила в силе решение отстранить от должности главу департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Об этом со ссылкой на информацию ВАКС сообщает УНН.

«По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение Высшего антикоррупционного суда об отстранении от должности руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины», – отметили в суде.

«Страна» сообщала, что чиновницу отстранили от должности в Офисе президента через два месяца после задержания на взятке.

12 ноября 2019 года Кондзеля была задержана при получении $150 тыс. взятки за содействие назначению Андрея Кравченко на пост заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз України».

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что общая сумма взятки за назначение на руководящую должность в «Нафтогаз» составила $300 тыс. Кроме чиновницы ОПУ, задержали бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую и их сообщника Николая Пасальского.

15 ноября Лесничую отправили под арест с альтернативой внесения 576,3 тыс. грн залога. Кондзеле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В суде она не признала своей вины. Пасальского арестовали с альтернативой внесения залога в размере около 4,9 млн грн.

В январе 2020 года ВАКС изменил меру пресечения Кондзеле на ночной домашний арест.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Суд оставил в силе решение об отстранении главы департамента Офиса президента Кондзели

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