Xiaomi Mi 10 поступил в продажу до анонса по доступной цене

11.02.2020, 20:30, Разное

Смартфон Xiaomi Mi 10 поступил в продажу до анонса. Гаджет имеет доступную цену и относится к флагманам, реализацию новинки запланировали начать с 14 февраля, некоторые дилеры продают аппараты всем желающим.
Известные инсайдер под ником Xiaomishka разместил во Всемирной сети чек из магазина, полученный одним из первых покупателей названного мобильного устройства. Гаджет имеет 8 и 256 ГБ двух видов памяти, в Китае стоимость базовой версии составляет 544 доллара. Ранее производитель назвал стоимость в 529 долларов, но не следует забывать, отмечают эксперты, что аппарат ещё официально не анонсирован. Продавцы, которые уже получили товарные экземпляры, обычно сразу продают новинки, но со значительной наценкой. Версия, имеющая 8 ГБ ОЗУ и 128 Гб ПЗУ, должна выйти в продажу за 500 долларов. Самый старший представитель – Xiaomi Mi 10 Pro, будет доступен за 700 долларов. За такие деньги покупатель получит аппарат с 12 и 512 ГБ двух видов памяти.

Смартфон Xiaomi Mi 10 поддерживает формат HEIF, позволяющий значительно уменьшать размер фотоснимков. При этом сохраняется высокое качество изображения, что является немаловажным для многих пользователей.



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Xiaomi Mi 10 поступил в продажу до анонса по доступной цене

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