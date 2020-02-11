Россия поставила Китаю 2 млн медицинских масок

11.02.2020, 20:26, Новости дня

Россия направила в Китай гуманитарную помощь в виде 2 млн медицинских масок и медикаментов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он также заявил, что российские предприятия полностью обеспечивают потребность населения в медицинских масках, передает ТАСС.

О том, что РФ направит в Китай медицинские маски, Мантуров сообщал 7 февраля.

По последним данным, от коронавируса умерли 1 тыс. 17 человек, заражены более 42,7 тысячи.



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Россия поставила Китаю 2 млн медицинских масок

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