ЕСПЧ обязал выплатить €20 тысяч мужчине, которого избили кулером полицейские

11.02.2020, 20:24, Новости дня

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 20 тысяч евро Денису Калинину, которого избили кулером в отделе полиции при задержании в сентябре 2012 года. Об этом сообщает «Медиазона».

Согласно материалам дела, полицейские, в отношении которых в 2013 году было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, задерживая Калинина за покушение на сбыт наркотиков, били мужчину «руками и ногами, а также пластиковой бутылкой из-под воды емкостью 19 литров по головам, туловищам и конечностям».

ЕСПЧ признал, что полицейские нарушили статью 3 Европейской конвенции, запрещающую бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Суд постановил выплатить Калинину компенсацию в размере €19 400 (около 1,4 млн рублей).