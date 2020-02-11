40 делегаций из регионов России и зарубежья прибыли в Пермь на слет юных патриотов

11.02.2020, 20:23, Новости дня

Более 700 человек и 40 делегаций из регионов РФ и зарубежья собрались в Перми на слет юных патриотов "Равнение на Победу". Восемнадцатый патриотический слет проходит на базе Пермского президентского кадетского училища имени Героя РФ Федора Кузьмина.

Кадеты и суворовцы из Армении, Казахстана, Луганска, Беларуси смело шагают по плацу, их флаги торжественно развиваются по ветру. Каждая делегация — это 10 воспитанников, в числе которых обязательно есть и девушки. Так, например, Диана и Ангелина представляют Минское кадетской училище. Они преодолели 37 часов на поезде, чтобы добраться до Перми. Диана Лунец считает, главная цель мероприятия — общение. она многих помнит по прошлым годам. "Мы общаемся. Нам весело. Они узнают наши традиции, мы — их", — поделилась девушка.

Как сообщают "Вести Пермь",  в этом году слёт посвятили 75-му юбилею Победы в Великой Отечественной войне. За 9 дней юным патриотом предстоит проявить себя. Для начала — презентация команды. Затем ребят ждет марш-бросок на 12,5 километров до места, где они разобьют палаточный лагерь. Там пройдут состязания по огневой и тактической подготовке, пожарному делу, военной типографии и даже криминалистике.

Текст:
ГТРК "Пермь"



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40 делегаций из регионов России и зарубежья прибыли в Пермь на слет юных патриотов

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