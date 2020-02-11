Российский Минфин ожидает сокращения ставок по ипотеке к концу года

11.02.2020, 20:23, Новости дня

Российское министерство финансов ждет сокращения ставок по ипотеке в стране к концу 2020 года до 7-8%, о чем сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

По словам Моисеева, в проекте ведомства записано такое снижение ставок , поэтому в Минфине ожидают выхода ипотечной ставки в стране на уровень 7-8%.

"На самом деле сейчас снижение ставок очень значительное происходит", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Чиновник отметил, что сейчас в стране люди "в состоянии с нормальной зарплатой, с нормальным соотношением дохода к кредиту уже сейчас получать ставки ниже 9%", а министерство финансов будет поддерживать этот тренд.

Как сообщалось ранее, глава Банка РФ Эльвира Набиуллина 7 февраля заявила, что процентная ставка российского центробанка отражает стоимость денег в стране.

Кредиты для предприятий и населения, по логике, начнут дешеветь, а что касается ипотеки, то ставки уже сейчас находятся на историческом минимуме, и это не предел, отметила глава ЦБ РФ.



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Российский Минфин ожидает сокращения ставок по ипотеке к концу года

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