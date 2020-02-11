Китайский коронавирус может распространяться через фекалии

11.02.2020, 20:22, Новости дня

Основным путём заражения вирусом 2019-nCoV считается воздушно-капельный. Но теперь медики рапортуют о новой опасности: инфекция может вызывать диарею, и в фекалиях пациентов содержится патоген.

Такие выводы сделаны в научной статье, опубликованной в журнале JAMA.

Медики проанализировали данные о 138 пациентах, госпитализированных в Ухане из-за инфицирования 2019-nCoV. В числе прочего выяснилось, что 14 из них (10%) жаловались на диарею и тошноту за один или два дня до повышения температуры тела и появления респираторных симптомов.

А, так как согласно данным других исследований, в фекалиях пациентов содержится вирус, опасность оказывается серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд.

Ведь крошечные частицы фекалий имеют свойство оседать на самых неожиданных предметах, включая зубные щётки.

Эпидемия SARS, известной также как атипичная пневмония, уже показала, что заражение через каловые массы нельзя недооценивать. В 2003 году этот путь передачи инфекции привёл к инфицированию нескольких сотен человек в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге.

Как позднее выяснилось, виной тому стал мощный поток тёплого воздуха, который разносил из ванных комнат по множеству помещений микрочастицы фекалий, а с ними и вирус.

Этот путь передачи инфекции может создать проблемы и в больницах, где здоровые люди контактируют с множеством больных. К слову, 41% из обследованных 138 пациентов предположительно были инфицированы именно в больницах.

Об опасности вируса 2019-nCoV напоминают следующие цифры: 26% из 138 больных находились в таком угрожающем состоянии, что были переведены в отделение интенсивной терапии, а 4,3% умерли.

Между тем до сих пор неизвестно, как долго вирус 2019-nCoV может сохранять жизнеспособность во внешней среде и какие температуры он может переносить.

К слову, ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать заражения вирусом. Также мы писали о новом защитном покрытии для масок и респираторов, призванном остановить распространение 2019-nCoV.