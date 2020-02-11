Кузнецова стартовала с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

11.02.2020, 20:22, Новости дня

В Санкт-Петербурге завершилась игра первого круга St. Petersburg Ladies Trophy между российской теннисисткой Светланой Кузнецовой и представительницей США Дженифер Брэди. Россиянка не испытала серьезных проблем, взяв верх над американкой в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Соперницы провели на корте почти полтора часа. В следующем круге Кузнецова, получившая от организаторов wild card, встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, посеянной под первым номером.

Напомним, что призовой фонд соревнований в Санкт-Петербурге превышает 780 тысяч долларов​​​.



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Кузнецова стартовала с победы на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

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