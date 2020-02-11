Гоген Солнцев считает, что за слова о материнском капитале Водонаеву следует отправить за решетку

11.02.2020, 20:21, Разное

По словам шоумена Гогена Солнцева, фраза Алены Водонаевой о семьях, заводящих большое количество детей, не имеющих серьезных финансов, является преступной. Более того, он ждет действительно сурового наказания по отношению к светской львице, так как не потерпит критику государства в плане помощи семьям с детьми.

В интервью изданию Nation News Солнцев признался, что считает слова Водонаевой преступными – её действительно могут привлечь к уголовной ответственности. Совсем недавно экс-звезда «Дома-2» выразила свое мнение по поводу абортов и демографии, отметив, что «в РФ детей заводят либо богатые люди, либо необразованное «быдло»». Кроме того, она выразила презрение по поводу тех семей, которые живут бедно, но заводят по несколько детей.

Данные высказывания обсуждались не только в социальных сетях, но и на телевидении, а также в Государственной думе. Солнцев раскритиковал модель за подобное отношение к институту семьи, и считает, что ей грозит 2-недельное пребывание за решеткой. По словам шоумена, одна из его знакомых недавно сообщила, что находится в положении, и повышение материнского капитала очень поможет ей, например, отдать часть суммы для ипотеки. Что касается Водонаевой, то жительница она обеспеченная, поэтому не имеет права судить о том, насколько для обычных россиян с детьми актуальна выплата маткапитала, подытожил Солнцев.