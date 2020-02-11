Spiegel — уход преемницы канцлера ускорит конец эры Меркель

11.02.2020, 20:21, Новости дня

Неожиданное заявление «кронпринцессы» Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр об уходе с поста главы ХДС означает поражение для канцлера. По версии немецкого журнала Der Spiegel, давление на Меркель теперь возрастёт, и не исключено, что в итоге ей придётся оставить свою должность раньше, чем ей хотелось бы.



Reuters

Ангела Меркель хотела, чтобы Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала её «кронпринцессой», поэтому её уход с поста главы ХДС также означает «поражение для канцлера», пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Понедельник выдался неприятным: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерское правительство является резким противником Меркель в Европе — и, как будто этого было мало, Аннегрет Крамп-Карренбауэр проинформировала канцлера о том, что уходит с поста председателя ХДС и отказывается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

«Крах Крамп-Карренбауэр — это также поражение для Меркель», — уверяет Der Spiegel. По версии издания, совершенно очевидно, что Крамп-Карренбауэр должна была стать преемницей действующего канцлера. Неизвестно, изменила ли Меркель своё мнение по этому вопросу, однако ясно, что теперь она едва ли сможет повлиять на то, кто должен унаследовать пост канцлера и возглавить ХДС. Более того, после ухода Аннегрет Крамп-Карренбауэр крайне маловероятно, что нынешний срок полномочий завершится, как предусмотрено, осенью 2021 года, считает автор статьи.

Ангела Меркель заявила, что приняла решение своей протеже «со всем уважением», хотя и сожалеет о нём. Как отмечает издание, Меркель понимает, что её эксперимент по временному разделению председательства ХДС и поста канцлера потерпел «грандиозный провал». В понедельник Крамп-Карренбауэр сдержанно высказалась по этому поводу. Она сказала, что такое разделение ослабило партию. С таким же успехом она могла сказать, что партию ослабила Ангела Меркель, убеждён немецкий журналист.

По мнению автора, Меркель выбрала Крамп-Карренбауэр, однако это не значит, что министр обороны получила больше власти, — она была вынуждена снова проявить лояльность канцлеру и подчиниться её воле.

В начале этой недели все в ХДС оказались удивлены внезапным решением председателя партии оставить свой пост. Политики отреагировали сдержанно и призвали партию к сплочённости. Однако понятно, что внутрипартийная предвыборная борьба уже начинается. Если у Фридриха Мерца, Йенса Шпана или Армина Лашета действительно есть амбиции на пост главы ХДС, сейчас они должны обдумать, при каких условиях готовы принять эту должность. При этом встаёт вопрос о том, сможет ли Меркель и дальше оставаться канцлером, или она будет вынуждена раньше времени оставить свой пост.

В любом случае, давление на Меркель повысится, считает немецкий журнал. Не исключено, что оно станет таким сильным, что канцлер не продержится долго, полагает автор. Недовольство Ангелой Меркель внутри партии не уменьшилось с осени 2015 года, когда в страну хлынул поток беженцев. Многие считают женщину, на протяжении 18 лет руководившую ХДС и уже 15 лет возглавляющую правительство, главной виновницей усиления АдГ.

По версии журнала, после заявления Крамп-Карренбауэр многие будут критиковать Меркель и винить её в кризисе внутри ХДС. Впрочем, у канцлера есть козырь, который она может противопоставить своим критикам, — это её популярность, считает Der Spiegel. После периода провисания Меркель давно уже снова отвоевала верхнюю позицию в рейтинге популярности. Проблема в том, что такая стабильность не помогает ХДС и ХСС: 27% голосов не соответствуют их амбициям на то, чтобы быть союзом главных для Германии партий.

Ангела Меркель уже не может пойти на новый срок, её эра подходит к концу — и после ухода Крамп-Карренбауэр с поста председателя ХДС этот конец может наступить раньше, чем это по душе Меркель, заключает Der Spiegel.