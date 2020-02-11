Мнение: В мясорубке

11.02.2020, 20:19, Разное

Политически активная часть страны потрясена жестокостью приговора по сфабрикованному ФСБ «сетевому делу».

Некоторые вспоминают грядущее «дело Нового Величия», также состряпанное ФСБ. Многие сходятся на том мнении, что это – политически мотивированные дела, цель которых запугать общество, остановить его самоорганизацию в движении к переменам. Показать, что, в случае чего, ФСБ не остановится перед пытками, фабрикацией дел.

И это, вероятно, так и есть.

Но сегодня с утра грянула новость о еще одном деле, склепанном ФСБ – настолько абсурдном, что оно не вмещается в описанные выше политические рамки.

ФСБ обвиняет двух жителей Калининграда в государственной измене. Будто бы, супруги Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли личности действующего чекиста. Он был приглашён на свадьбу, фото и видео с которой попали в сеть, а оттуда в эфир одного из балтийских телеканалов. Это и есть «госизмена» супругов.

При этом, чекист – бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе.

При этом Антонина Зимина уже полтора года, с июля 2018 года находится в СИЗО «Лефортово».

Какая здесь политика?

В этом насквозь подлом деле с рьяным болтуном из ФСБ?

Мы здесь не видим ничего, кроме желания начальства болтливого чекиста свалить вину на посторонних людей. После огласки поднялся шум в ведомстве. Сварили дело, арестовали невиновных, и теперь уже нет дороги назад. Потому что либо посадят, либо самим придется отвечать за фальсифицированное уголовное дело.

И, поскольку ФСБ – государство в государстве, нет на него никакой управы – ни прокуратуры, ни парламентского контроля, то все идет так, как идет.

Несчастная женщина сидит в СИЗО, где ее, кстати, поставили на учет, как склонную к побегу за незначительные нарушения режима. Это все также придумано подлецами специально, чтобы создать впечатление о закоренелой преступнице.

Грозит супругам до 20 лет.

И если не будет широкой огласки, постоянного внимание общества к двум несчастным людям, шума в прессе, действий по всем возможным каналам – жизни обвиняемым сломают окончательно. В этом у советско-российского государства огромный опыт – через его пыточную и лагерную мясорубку прошли миллионы.

На фото: Антонина Зимина

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