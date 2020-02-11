ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

11.02.2020, 20:19, Новости дня

Евросоюз в этом году планирует пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной в этом году, сообщил еврокомиссар Оливер Варгейи.

«В наших планах – пересмотр Соглашения о свободной торговле Украины с ЕС. Мы планируем сделать всю подготовительную работу в этом году, чтобы быстрее провести переговоры и подписать документы», – передает его слова ТАСС.

Отметим, что оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как соглашение пагубно сказалось на экономике страны.

Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Соглашение заработало с 2016 года.



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ЕС решил пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной

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