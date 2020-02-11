ВОЗ назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19

11.02.2020, 20:18, Новости дня

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил 11 февраля, как будет официально называться вызываемая коронавирусом 2019-nCoV болезнь. Об этом информирует Twitter ВОЗ.

«Теперь у нас есть название для болезни, вызываемой, коронавирусом 2019-nCoV – Covid-19. Я произнесу это по буквам: COVID дефис один девять», – сказал он.

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«We now have a name for the #2019nCoV disease:

COVID-19.

I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19″

[email protected] #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 11 февраля количество жертв вируса в Китае составило 1016 человек, всего заболели 42 638 жителей. Среди заразившихся коронавирусом 2019-nCoV – двое граждан Украины, членов экипажа лайнера Diamond Princess. Судно находится на карантине в японском порту Иокогама.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине исследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV образцы пяти человек, которые вернулись из Китая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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ВОЗ назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19

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