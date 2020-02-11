Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд

11.02.2020, 20:12, Новости дня

На 78-м году жизни умер чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд, об этом сообщил другой бывший игрок столичного клуба Александр Мирзоян.

«Умер. Сердце», – передает его слова РИА «Новости».

Рейнгольда госпитализировали во время турнира к 110-летию Владимира Степанова – одного из лучших игроков «Спартака» 30-х годов.

Валерий Рейнгольд играл на позициях крайнего нападающего или полузащитника. Выступал за «Спартак», воронежский «Труд» (теперь «Факел») и ярославский «Шинник». Чемпион СССР 1962 года.

За «Спартак» сыграл 176 матчей, забил 32 гола.



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Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд

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