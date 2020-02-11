Украинский вратарь заявил, что получал предложение сменить гражданство для выступления за азиатскую сборную

11.02.2020, 20:06, Новости дня

Украинский вратарь Артур Рудько в интервью ресурсу «Команда №1» заявил, что получал предложение сменить гражданство.

«Когда я был в «Динамо», мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб», – сказал Рудько.

По словам вратаря, ему предлагали хорошие финансовые условия, но он отказался.

«Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран», – резюмировал украинец.

Рудько является воспитанником «Динамо». Кроме киевского клуба вратарь играл за украинскую «Говерлу» на правах аренды, а с лета 2019-го является игроком кипрского «Пафоса».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Украинский вратарь заявил, что получал предложение сменить гражданство для выступления за азиатскую сборную

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