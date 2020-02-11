Американские военные попросили еще 3 миллиарда на создание гиперзвукового оружия

11.02.2020, 20:06, Новости дня

Министерство обороны США попросило выделить на разработку гиперзвукового оружия еще 3,2 миллиарда долларов. Эта сумма заложена в новый бюджет военного ведомства, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Журналисты отмечают, что Пентагон планирует создать гиперзвуковой боевой блок для ракет, стоящих на атомных подводных лодках. Кроме того, подобное вооружение разместят на наземных пусковых установках, и на стратегических бомбардировщиках B-52.

На данный момент только РФ обладает гиперзвуковым оружием. Это авиационный комплекс "Кинжал", который уже поставлен на опытно-боевое дежурство. Также в строй вводят планирующие боевые блоки "Авангард". Они способны разгоняться до 27 Махов.

И, наконец, в ближайшем будущем российские боевые корабли получат гиперзвуковые ракеты "Циркон" для ударов как по морским, так и по наземным целям.