Борис Джонсон объявил войну традиционным СМИ

11.02.2020, 20:06, Новости дня

31 января в 23:00 в резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10 премьер-министр Борис Джонсон поднял небольшой ручной гонг и ударил в него, отметив тем самым точное время выхода Великобритании из Европейского Союза после почти полувекового членства.

Но сделал ли он это в 23:00? Журналисты, освещающие работу правительства, а также их читатели, телезрители и радиослушатели не уверены. Дело в том, что во время исторической церемонии рядом с премьером-министром не было ни одного репортера. Не было также ни одной независимой съемочной группы, которая бы передала в эфир обращение Джонсона к нации.

Видео бьющего в гонг Джонсона, а также его речь были записаны правительственным фотографом, а затем обнародованы через аккаунт премьера в Twitter и Facebook.

Отказываясь от услуг традиционных СМИ, британский лидер явно следует примеру Дональда Трампа. Глава Белого дома, как известно, постоянно ругает ведущие американские газеты и большинство телекомпаний за “фальшивые новости” о нем. Трамп использует свой аккаунт в Twitter в качестве основной платформы, через которую напрямую доносит до общественности все что считает важным.

С тех пор как в середине декабря Джонсон одержал ошеломляющую победу на всеобщих выборах в Великобритании, он использует свою власть, чтобы жестко контролировать то, как его администрация взаимодействует с общественностью на цифровых платформах. Для этих целей в правительстве сформирована специальная команда, в которую входит фотограф и политтехнологи, а в расписании Джонсона появилось время для еженедельных ответов на вопросы граждан в Facebook.

В то же время пресс-конференции, интервью BBC и даже частные встречи членов правительства с журналистами сведены до минимума, пишет Bloomberg.

По мнению сторонников Джонсона, решение о приоритете социальных сетей над традиционными СМИ (печатные издания, телевидение и радио) — отражение изменений того, как сегодня большинство людей получают информацию.

Однако британские журналисты и политические оппоненты Тори резко критикуют шаги Джонсона по контролю за освещением его правительства.

"Независимая видеосъемка общественной деятельности премьер-министра выполняет важную демократическую функцию, — говорит представитель Национального союза журналистов Великобритании Наташа Херст. — Вся медиа-индустрия должна выступить против вопиющих и опасных попыток ограничить свободу прессы”.

Самое удивительное то, что Джонсон еще недавно сам был одним из самых известных и высокооплачиваемых газетных колумнистов страны.

Сегодня некоторые высокопоставленные чиновники правительства боятся, что их увидят разговаривающими с репортерами и заподозрят в утечке информации. Другие просят, чтобы их общение с журналистами происходило в закрытых, непубличных местах, подальше от глаз помощников Джонсона.

На прошлой неделе жесткое противостояние Даунинг-стрит и СМИ переросло в большой скандал. Группа известных политических журналистов демонстративно покинула пресс-конференцию по Brexit в знак протеста после того, как помощники Джонсона во второй раз попытались исключить представителей некоторых СМИ. Эта практика вызвала возмущение в парламенте: оппозиция выступила с заявлением, в котором говорится, что Джонсон подрывает 200-летний доступ журналистов, освещающих британскую политику.

На протяжении десятилетий премьер-министры проводили пресс-конференции, в ходе которых журналисты могли задать любой вопрос. Теперь официальные представители Джонсона приглашают на брифинг лишь лояльных премьер-министру представителей СМИ, явно надеясь получить более благоприятное освещение.

"Свобода прессы является краеугольным камнем нашей демократии и журналисты должны иметь возможность привлечь правительство к ответственности, — уверена пресс-секретарь лейбористов Трейси Брабин. — Борис Джонсон, похоже, прибегает к тактике, заимствованной у Дональда Трампа, чтобы скрыться от пристального внимания”.

Будучи колумнистом газеты The Daily Telegraph, Джонсон сетовал на то, что, по его мнению, растет культура цензуры. “Мы должны бороться за свободу слова", — написал он в 2018 г.