Стрельба в Мукачево. Руководство полиции города отстранили от обязанностей

11.02.2020, 20:06, Новости дня

В Мукачеве Закарпатской области из-за стрельбы, которая произошла утром 7 февраля, от выполнения обязанностей отстранено руководство местной полиции. Об этом 11 февраля во время внеочередной сессии Закарпатского областного совета сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло, сообщает «Радіо Свобода».

«Один из руководителей ушел на пенсию, назначен новый исполняющий обязанности Мукачевского отдела полиции ГУНП в Закарпатской области, предыдущее руководство отстранено», – заявил он.

Канцидайло добавил, что в отношении руководства Мукачевского ГУНП проводятся четыре служебные расследования.

По его словам, в рамках открытого уголовного производства по факту событий в Мукачеве проведены обыски у подозреваемых, допрошено около 100 человек в качестве свидетелей.

На сессии облсовета депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой «принять неотложные меры, направленные на противодействие преступности». В обращении говорится также о помощи в повышении уровня общественной безопасности в регионе в целом и снижению остроты криминогенной ситуации в Мукачево в частности. Депутаты предлагают обеспечить постоянное патрулирование в городе патрульной полиции и принять срочные меры, направленные на эффективную борьбу с наркопреступностью в регионе.

Присутствующий на сессии прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк заявил, что основная причина событий, произошедших в Мукачево, это – качество работников правоохранительных органов. По его словам, следует провести проверку всех сотрудников полиции в Мукачево и Мукачевском районе, а также в Сваляве и Савеловском районе.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Поводом для обращения стала перестрелка, которая произошла утром 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

МВД усилило меры безопасности в регионе.

8 февраля в полиции сообщили, что в Закарпатской области были задержаны возможные члены вооруженной группировки. По данным сайта Mukachevo.net, группировка была задержана по делу о стрельбе, которая произошла в Мукачево 7 февраля.

Бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал спецоперацию полиции в Нижних Воротах спектаклем, а задержанных – «левыми пассажирами».

10 февраля суд арестовал двух человек, вероятно причастных к перестрелке в Мукачево.