Ушел из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд

11.02.2020, 20:06, Новости дня

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд, становившийся чемпионом СССР в составе красно-белых, скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил экс-игрок столичного клуба Александр Мирзоян.

Ранее стало известно, что Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения футболиста "Спартака" Владимира Степанова.

"Умер, Сердце", – приводит слова Мирзояна РИА Новости.

Рейнгольд – известный советский футболист. Выступал на позициях крайнего нападающего и полузащитника. Являлся мастером спорта СССР. В 1962 году стал чемпионом Советского Союза по футболу в составе красно-белых. Также он защищал цвета ярославского "Шинника" и воронежского "Труда".