Турция заявила об убийстве еще 51 сирийского военного

11.02.2020, 20:05, Новости дня

В Минобороны Турции заявили, что в Идлибе «нейтрализован» еще 51 сирийский военный.

Также, заявили в военном ведомстве Турции, уничтожены склад с оружием, зенитная установка, два танка. Еще один танк захвачен, передает РИА «Новости».

Накануне Вооруженные силы Турции заявляли о поражении 115 целей сирийской армии в ответ на обстрел турецких военных в Идлибе. Утверждалось, что уничтожен 101 сирийский военный.

Командование сирийской армии во вторник заявило, что готово отразить любые атаки турецких войск.