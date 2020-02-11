Пентагон обеспокоен наращиванием боевой мощи Китая и России

11.02.2020, 20:04, Разное

Пентагон обеспокоен быстрым наращиванием боевой мощи Китая и России. Новые карты морских операций свидетельствуют о возросшей активности этих стран в акваториях морей и океанов.

Весь Арктический регион теперь не может считаться безопасной зоной для Соединённых штатов. Об этом рассказали офицеры ВМС США, которые получили в свои руки карты морских операций. Исходя из них, РФ продолжает проводить различные исследователи и тестовые манёвры, в которых участвуют не только корабли, но и подводные лодки. Китай тоже не остаётся в стороне и продолжает наращивать военный потенциал своих морских боевых судов. «Именно поэтому всё восточное побережье страны больше не может считать безопасной зоной», — передаёт слова военных офицеров интернет-издание «ПолитЭксперт».

Новые данные, объяснили военнослужащие США, помогут обратить внимание государственных деятелей на необходимость начать ответные действия. В частности, подготовиться к возможной угрозе и быть готовыми вовремя отреагировать на атаку со стороны морских путей.