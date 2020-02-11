Алексей Кудрин не считает коронавирус угрозой экономического развития России

11.02.2020, 20:04, Разное

Алексей Кудрин не считает коронавирус в Китае угрозой экономического развития России. Политик уверен, что в случае необходимости страна сможет найти альтернативные источники для улучшения ситуации.
Ситуация с коронавирусом неизменно влияет на всю мировую экономику и РФ не является исключением. Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что РФ стоит ожидать снижение темпов роста экономики максимум на 0,2%. Таким образом ситуация в Китае практически никак не повлияет на страну, пишет интернет издание «ГлобалМСК».

Если же предполагаемые цифры окажутся в несколько раз выше, то даже в этом случае экономика не пострадает. Кудрин объяснил, что у РФ имеется масса других манёвров для развития, которые сейчас не инвестируются должным образом из-за существующих альтернатив. В экстренной ситуации они помогут минимизировать любые просчёты.



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Алексей Кудрин не считает коронавирус угрозой экономического развития России

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