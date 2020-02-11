Money.pl — польский политик призвал ударить по российскому углю за яблочное эмбарго

11.02.2020, 20:04, Новости дня

Правительство Польши не выполнило своё обещание остановить импорт угля из России, негодует глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. На встрече с избирателями он заявил, что полон решимости ввести эмбарго на российский уголь. По его словам, сложившаяся ситуация несправедлива к польским фермерам, которые производят «лучшую еду в мире», пишет Мoney.



Reuters

«Я полон решимости ввести эмбарго на российский уголь. Немыслимо, чтобы миллионы тонн российского угля поступали в Польшу, когда польским яблокам закрыта дорога на восток», — заявил на встрече с избирателями глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в польской местности Лониов.

«Эмбарго распространяется на Польшу, а не на Россию. Экономические санкции не действуют, потому что правительство не выполнило своё обещание остановить импорт российского угля в Польшу», — напомнил политик.

На встрече Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство тем, что нынешний министр обороны Мариуш Блащак, ещё будучи в оппозиции, пообещал заблокировать импорт угля из России, но так и не сдержал обещания. «У него есть все инструменты для этого, и он ничего не делает в этом направлении… Если вы не можете продавать яблоки, зачем же покупать уголь?» — возмутился политик.

Глава Польской крестьянской партии также пообещал, что будет защищать польских фермеров, которые производят «лучшую еду в мире», и поднимет уровень субсидий для них до уровня Франции и Германии.