Власти Москвы и МО выделили 3 млрд рублей на строительство главного храма Минобороны

11.02.2020, 19:57, Новости дня

Правительства Москвы и Московской области в 2019 году выделили около 3 млрд рублей благотворительному фонду «Воскресение», собирающему деньги на строительство главного храма Вооруженных сил России. Соответствующие распоряжения властей обнаружил Znak.com.

Весной прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о выдаче «Воскресению» гранта в размере 2 млрд рублей. В октябре губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил свою подпись на постановлении, в котором говорится о выделении фонду гранта на 950 млн рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, строительство главного храма Минобороны России обошлось в 6 млрд рублей, причем половину этой суммы собрали благодаря пожертвованиям.

Открытие сооружения запланировано на 9 мая 2020 года.