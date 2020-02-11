Как уровень тестостерона влияет на риск развития рака и диабета

11.02.2020, 19:52, Новости дня

Нарушения здоровья, к которым может приводить повышенный уровень тестостерона, различны у мужчин и женщин. Об этом говорят результаты крупнейшего на сегодня генетического исследования, опубликованным в Nature Medicine.

Предыдущие исследования не давали точного ответа, является ли высокий уровень тестостерона причиной определенных болезней. Ученые из Кембриджского и Эксетерского университетов применили генетические методы, чтобы объективно оценить влияние этого гормона.

Ученые установили, что у женщин высокий уровень тестостерона на 37% повышает риск развития сахарного диабета 2 типа и на 51% – синдрома поликистозных яичников. В то же время, мужчин при высоком уровне тестостерона риск развития диабета 2 типа снижается на 14%. Кроме того, высокий уровень тестостерона увеличивает риск развития рака молочной железы и эндометрия у женщин и рака простаты у мужчин.

Чтобы получить эти результаты, исследователи изучили ДНК 425097 мужчин и женщин. Они выявили 2571 генетических вариантов, которые связаны с уровнем тестостерона в крови. После этого они проанализировали, чем болеют люди с генетически обусловленным повышенным уровнем этого гормона.

«Наши результаты дают уникальную информацию о влиянии тестостерона на развитие заболеваний. В частности, они подчеркивают важность рассмотрения мужчин и женщин отдельно в исследованиях», – рассказала ведущий автор Кэтрин Рут (Catherine Ruth).

Выводы о том, что генетически более высокий уровень тестостерона увеличивает риск развития синдрома поликистозных яичников у женщин, важны для понимания роли гормона в возникновении этого расстройства. Они показывают, что он не является лишь следствием этого состояния, пояснил Джон Перри (John Perry), соавтор исследования. Аналогично, у мужчин терапия по снижению уровня тестостерона широко используется для лечения рака предстательной железы, но до сих пор не было уверенности, что более низкий уровень тестостерона также защищает от развития рака предстательной железы.

Ученые отметили, что необходимо соблюдать осторожность при использовании добавок тестостерона, пока не проведены аналогичные исследования связи тестостерона с другими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми.