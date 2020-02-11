Глава ФРС отметил устойчивость экономики США

11.02.2020, 19:52, Новости дня

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в первом полугодовом докладе Конгрессу дал оптимистичный прогноз по состоянию американской экономики, но предупредил о возможной угрозе в связи с коронавирусом в Китае и выразил беспокойство по поводу долгосрочных экономических перспектив.

Экономика США находится в фазе роста уже 11-й год: это самый долгий период роста в истории страны. Как отметил Пауэлл, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, во второй половине 2019 года экономика продемонстрировала устойчивость к международным потрясениям, которые усилились прошлым летом. Экономическая активность в этот период продолжила повышаться, а рынок труда – укрепляться.

Комментарии Пауэлла созвучны официальному докладу ФРС, который был передан Конгрессу в пятницу. Федрезерв вновь заявляет, что считает уместным текущий диапазон процентных ставок от 1,5 до 1,75 процента.

Пауэлл дал понять, что не видит причин корректировать ставки, если в силу каких-то новых событий не потребуется «существенная переоценка» текущего прогноза.

«Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом, которая может привести к проблемам в Китае, способным перекинуться на остальную мировую экономику», – отметил он.

Как отметил Пауэлл, темп роста числа рабочих мест по-прежнему остается выше необходимого для трудоустройства новой рабочей силы. «Работодатели все чаще соглашаются нанимать сотрудников с меньшим количеством навыков и обучать их», – отметил он.

Однако на рынке труда есть и некоторые тревожные симптомы, в том числе неравенство между разными расовыми и этническими группами, а также более низкая доля работающих среди граждан активного трудоспособного возраста, чем в других развитых экономиках.

Рост производительности остается неудовлетворительным, что приводит к снижению корпоративных прибылей и может привести к более осторожной политике найма.

Пауэлл подчеркнул, что поиск способов повышения производительности и трудового участия должен оставаться приоритетным направлением работы.

По словам главы ФРС, показатели объема инвестиций в бизнесе и экспорта во второй половине 2019 года были слабыми на фоне споров с крупными торговыми партнерами. По той же причине сократился объем фабричной продукции.

Общий уровень инфляции в 2019 году составил 1,6 процента, не достигнув целевой отметки 2 процента. Пауэлл ожидает, что в ближайшие месяцы показатель приблизится к цели.

Пауэлл также выступил со сдержанным предупреждением по поводу роста дефицита госбюджета, который в 2020 году, как ожидается, превысит 1 триллион долларов.