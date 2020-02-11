Известен рецепт самого большого в мире мыльного пузыря

11.02.2020, 19:52, Новости дня

Специалисты в области физики провели масштабное исследование, в ходе которого им удалось получить рецепт гигантского мыльного пузыря. Теперь самый маленький пузырь, который могут получить ученые, имеет площадь не менее 100 квадратных метров.

Инициаторами проведенного исследования выступили эксперты из института Эмори в Атланте. Как они рассказали, добавленные в раствор для мыльных пузырей полимеры с молекулярными цепочками разных длин создают сложную и запутанную сетку на поверхности пузырей. Именно поэтому пузыри долгое время могут быть эластичными в течение длительного периода времени. Также в процессе исследования выяснилось, что свежая органическая смазка делает пузыри прочными, однако новая смазка не позволяет делать их столь большими, как хотелось физикам.

Эксперты подытожили, что проведенное ими исследование позволило изучить поведение тонких пленок, а также антипузырей – капелек жидкости, окруженных паром.