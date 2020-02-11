Украина решила не назначать посла в России

11.02.2020, 19:51, Новости дня

Украина не намерена повышать статус дипломатических отношений с Москвой путем назначения посла Украины в России, заявили в министерстве иностранных дел Украины.

«Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве «Интерфаксу-Украина».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» сказал, что Москва «не против» назначения послов как в России, так и в Украине. Однако он пояснил, что «украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения».

Сейчас украинской дипмиссей в Москве руководит временный поверенный в делах Украины в России, а российским посольством на Украине руководит временный поверенный по делам РФ на Украине.



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Украина решила не назначать посла в России

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