Ректор ВШЭ ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях

11.02.2020, 19:44, Новости дня

Студентам и сотрудника НИУ ВШЭ запрещено делать политические заявления от лица вуза или коллектива, соответствующий приказ подписал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Политические заявления от имени вуза делать запрещено, а в случае, если сотрудники или студенты участвуют в политической деятельности, им необходимо «принять разумные и доступные меры по исключению аффилиации с университетом, кроме случаев, когда обозначение статуса обучающегося университета предусмотрено законодательством РФ», передает ТАСС.

Также запрещается вести политическую деятельность на территории вуза и на территории, где проходят организованные университетом мероприятия.

«Не выступать публично и не делать заявления от имени университета (структурного подразделения университета, должностного лица университета), не представлять в публичном пространстве свою личную позицию или позицию группы работников и/или обучающихся как совокупную позицию НИУ ВШЭ, его структурных подразделений либо работников и/ или обучающихся НИУ ВШЭ, либо его структурных подразделений в целом», – говорится в документе.

В пресс-службе вуза пояснили, что в поправках имеются ввиду формулировки вроде «мы – студенты Высшей школы экономики» или «от лица сотрудников такого-то департамента мы гневно требуем». В пресс-службе считают, что эти заявления зачастую являются манипуляциями, так как «10 человек говорят за 200, а 1000 за 45 тыс.».

«ВШЭ не запрещает подписывать открытые письма. Но подписывать их нужно корректно, чтобы всем было понятно, какие именно студенты с этим письмом выступают», – сообщили в пресс- службе.

В университете заявили, что для ВШЭ «очень важно развивать принцип политического нейтралитета, который был провозглашен базовой ценностью университета много лет назад».

«Каждый из сотрудников и студентов имеет гражданские права, политическую и гражданскую позицию, свободно ее высказывает. ВШЭ лишь уточняет, что не надо делать это от имени университета или внутри университета», – подчеркнули в университете.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 января состоялась внутренняя встреча администрации вуза со студентами. После этого в некоторых СМИ появилась информация, что якобы недовольным изменениями учащимся было предложено покинуть университет. Позже в НИУ ВШЭ прокомментировали эту встречу, пообещав учесть мнение студентов при принятии поправок во внутренние правила вуза, которые накладывают ограничения на политические заявления.