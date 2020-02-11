Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек, заболевших — более 42 тысяч

11.02.2020, 19:43, Разное

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 1018 человек. Заразились в общей сложности более 42,6 тысяч человек, сообщает South China Morning Post.

Таким образом, число погибших за сутки выросло на 108 человек. Медикам удалось вылечить более четырех тысяч человек. Жертвами коронавируса за пределами материкового Китая все еще считаются два человека — случаи зафиксированы в Гонконге и на Филиппинах.

Вспышка 2019-nCoV началась в Китае в конце декабря. Предположительно, источником вируса стали дикие животные, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Китайские врачи обнаружили, что максимальный инкубационный период может достигать 24 дней, хотя раньше сообщалось о двух неделях.

В РФ зафиксировано два случая заражения — в Тюменской области и Забайкальском крае. Накануне Роспотребназдор сообщил, что заболевших китайцев готовят к выписке, медики ждут отрицательных результатов на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Пенсионерам, запертым на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, не хватает медикаментов. Число зараженных коронавирусом среди них растет

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек, заболевших — более 42 тысяч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / «Нос сломать или челюсть»: Фриске бурно отреагировала на слова Пригожина

04.12 / Мнение: Жалкий лепет оправданья

11.12 / Мнение: Россия с нуля строит новый город на 60 000 жителей на границе с Европой

04.12 / Обнаружена самая тяжелая черная дыра

07.01 / Пошлость невыносимая

14.01 / Виктор Глаголев: В какой же «нелегальной разведке» шпионил майор КГБ Путин?

11.12 / В частном особняке под Москвой обнаружили подпольное казино

07.01 / В Подмосковье из-за пожара в тепличном комплексе погибли восемь человек

16.12 / Эксперты шоу “Ты не поверишь!” заявили о провале кинопроекта Аллы Пугачевой

31.01 / Врачи назвали главные способы защиты от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика