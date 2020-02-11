Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек, заболевших — более 42 тысяч

11.02.2020, 19:43, Разное

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 1018 человек. Заразились в общей сложности более 42,6 тысяч человек, сообщает South China Morning Post.

Таким образом, число погибших за сутки выросло на 108 человек. Медикам удалось вылечить более четырех тысяч человек. Жертвами коронавируса за пределами материкового Китая все еще считаются два человека — случаи зафиксированы в Гонконге и на Филиппинах.

Вспышка 2019-nCoV началась в Китае в конце декабря. Предположительно, источником вируса стали дикие животные, которые незаконно продавались на рынке морепродуктов в Ухане. Китайские врачи обнаружили, что максимальный инкубационный период может достигать 24 дней, хотя раньше сообщалось о двух неделях.

В РФ зафиксировано два случая заражения — в Тюменской области и Забайкальском крае. Накануне Роспотребназдор сообщил, что заболевших китайцев готовят к выписке, медики ждут отрицательных результатов на коронавирус.

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