Бывший муж Памелы Андерсон назвал себя «старым дураком», комментируя развод

11.02.2020, 19:38, Новости дня

Бывший муж актрисы Памелы Андерсон Джон Питерс высказался по поводу их совместной жизни, продлившейся всего 12 дней. Продюсер назвал себя "старым дураком", пишет Page Six.

74-летний Питерс рассказал, что 52-летняя звезда "Спасателей Малибу" сама предложила ему пожениться. Продюсер решил, что "его мечта сбылась", поскольку раньше он уже встречался с Андерсон, но затем они расстались. Ради возможности воссоединиться с возлюбленной продюсер бросил девушку, с которой был помолвлен.

"Я все бросил ради Пэм. Она не могла оплатить долги почти на 200 тысяч долларов, и я оплатил их. И вот что я получил в благодарность. Хуже дурака может быть только старый дурак", – сказал Питерс.

Как сообщалось ранее, Андерсон и Питерс тайно поженились 20 января в Малибу, а уже 1 февраля сообщили, что расстаются.

По данным Hollywood Reporter, официальный брак пара так и не заключила, несмотря на состоявшуюся свадебную церемонию. Комментируя расставание с Питерсом, Андерсон отметила, что ей нужен "перерыв".

"Мы будем очень благодарны за поддержку, поскольку нам нужно побыть некоторое время друг без друга и переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга, – заявил актриса. – Мы договорились отложить официальное оформление брака".

Питерс тогда отказался от комментариев.

Андерсон и Питерс познакомились около 30 лет назад. Продюсер тогда пытался отговорить юную модель от участия в Playboy, предлагая ей серьезную карьеру. Питерс заплатил за уроки актерского мастерства, танцев и вокала для Памелы, а также помог ей начать телевизионную карьеру.

Источник: Вести



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Бывший муж Памелы Андерсон назвал себя «старым дураком», комментируя развод

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