Компании Volvo и Geely могут окончательно объединиться

11.02.2020, 19:38, Новости дня

Несмотря на тесное сотрудничество шведского и китайского автопроизводителей, формально это совершенно разные компании — просто с 2010 года они входят в один и тот же холдинг. А сейчас, похоже, обе фирмы задумались о полноценном слиянии: это упростит им решение целого ряда задач.

Volvo и Geely официально объявили о формировании рабочей группы, которая будет заниматься изучением этой возможности и подготовкой пакетов предложений для советов директоров каждой компании. Глава Geely Holding Group Ли Шуфу уже сообщил о том, что "с нетерпением" ждет шанса поработать над этим вопросом с руководителем Volvo Хаканом Самуэльссоном.

Если слияние все же произойдет, на свет появится новый глобальный альянс. Состоять он будет из четырех брендов — к Geely и Volvo автоматически присоединятся Lynk & Co и Polestar, которая не так давно из "придворного ателье" стала самостоятельной фирмой. В официальном сообщении говорится, что гипотетическое слияние "усилит финансовое и технологическое взаимодействие" между компаниями.

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Проще говоря, фирмам станет удобнее обмениваться технологиями и разработками. Кроме того, для Volvo облегчится путь на китайский рынок, а для Geely (и "премиального" Lynk & Co) — в Европу. Наконец, легче будет делить производственные мощности.

Однако на данном этапе сторонам предстоит обсудить все возможные выгоды и негативные последствия сделки. Займет этот процесс неопределенно долгое время: ни о каких конкретных перспективах пока не сообщается.

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