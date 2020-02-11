Пауэлл: экономика США сохраняет устойчивость

11.02.2020, 19:38, Новости дня

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанк страны) США Джером Пауэлл оптимистично настроен по поводу перспектив экономики США, о чем он сообщил на выступлении в конгрессе, передает Reuters.

В то же время Пауэлл отметил негативное влияние вспышки коронавируса в Китае и опасений по поводу роста экономики в долгосрочной перспективе.

Рост экономики США, который продолжается уже 11 лет, является самым длинным со времен начала подсчета подобной статистики.

В своем выступлении Пауэлл отметил, что во второй половине 2019 года экономика оставалась устойчивой для любых "глобальных встречных ветров, которые усилились прошлым летом", однако поддержку оказывали высокая экономическая активность и укрепление рынка труда.

Заявления Пауэлла перекликается с официальным отчетом ФРС, который был ранее направлен в конгресс. В документе подчеркивалось, что для сохранения экономического роста в стране необходимо удерживать процентные ставки в диапазоне между 1,5% и 1,75%.

Пауэлл дал понять, что на данный момент не видит причин для корректировки процентных ставок в США, если новые события не приведут к "существенной переоценке" текущих перспектив.

Однако он добавил, что ФРС внимательно следит за распространением коронавируса , поскольку он может привести к сбоям в торговле с Китаем, а это распространится на остальную часть мировой экономики.

Источник: Вести



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Пауэлл: экономика США сохраняет устойчивость

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