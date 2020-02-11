Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву

11.02.2020, 19:38, Новости дня

Житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов, написавший заявление на Алену Водонаеву за ее пост в соцсетях о "рожающем быдле", вышел в прямой эфир программы "60 минут".

"Меня возмутило, что она делит людей на две социальных прослойки: олигархи и быдло. И второй момент: она заявила, что "маткапитал — это для быдла". Вот эти две фразы и послужили причиной подачи заявления в полицию", — объяснил Панкратов, который лично в отделение не ходил, а подал свое заявление в электронном виде.

На вопрос ведущего Евгения Попова о том, какое наказание он хотел бы для Алены, Панкратов ответил, что "штраф для нее – это мертвому припарки. Поэтому достаточно будет ее извинений и исправительных работ", — сказал он.

Стоит отметить, что практически все участники выпуска программы "60 минут" раскритиковали Водонаеву за ее высказывания, а ведущая Ольга Скабеева даже назвала ее идиоткой.

Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой. Он подал заявление в правоохранительные органы два месяца назад и подчеркнул, что готов дальше отстаивать свою позицию.

Полиция проводит проверку в отношении Водонаевой. Ее уже вызывали на беседу. Модели грозит 282-я статья Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Статья предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей, а также до шести лет лишения свободы.

В свою очередь адвокат модели считает, что оснований для возбуждения дела об экстремизме нет.

Исправительные работы, которыми по мнению Евгения Панкратова надо наказать Водонаеву, являются одной из мер перевоспитания гражданина. Их цель заключается в достижении осознания гражданином его вины. Применяется эта мера исключительно по решению суда.

Источник: Вести



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Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву

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