Центробанк назвал способы безопасного общения с коллекторами

11.02.2020, 19:37, Новости дня

По закону кредитор может привлечь только одно коллекторское агентство.

Как без опасности для здоровья контактировать с коллекторами – советы от руководителя Главного управления Банка России Надежды Ивановой 11 февраля обнародовала «Российская газета».

Иванова рекомендовала договариваться с кредитором напрямую. Просьба об отсрочке платежа или его реструктуризации для всех сторон будет более выгодна, чем при задействовании посредника, которому тоже надо платить.

Иванова отметила, что по закону о коллекторах кредитор может привлечь только одно коллекторское агентство. При этом финансовая структура после продажи долга обязана уведомить должника в течение 30 рабочих дней.

Если коллектор начинает названивать до поступления официального уведомления из банка, следует проверить его. Коллекторское агентство должно быть включено в государственный реестр, который опубликован на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Обращаться к должнику по телефону коллектор имеет право только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Если коллектор нарушает этот порядок, его организации грозит штраф до двух миллионов рублей. Если должник не хочет общаться с коллектором, он может направить ему или кредитору заявление с отказом или привлечением своего адвоката.

Ранее сообщалось, что коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за коммунальные услуги. Не допустить реванша коллекторов пообещал депутат  Государственной Думы Дмитрий Ионин.

Пытаются в Госдуме и вовсе запретить деятельность коллекторских агентств.

Однако пока коллекторы существуют, и вскоре им позволят скрывать свои полные имена, чтобы уберечься от агрессии должников. Вместо имен сотрудники фирм по выбиванию долгов смогут предоставлять уникальные цифровые идентификаторы.



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Центробанк назвал способы безопасного общения с коллекторами

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