Пьющая москвичка развела в своей квартире 130 кошек

11.02.2020, 19:36, Новости дня

Теперь хвостатых пытаются пристроить в добрые руки.

У жительницы Москвы квартире возникла целая кошачья колония ≠ у нее живут 130 кошек.

Увлекающаяся алкоголем дама из добрых побуждений взяла себе рыжую беременную кошку. После рождения котят хозяйка не стала ее стерилизовать. В итоге животные начали плодиться в геометрической прогрессии. Вскоре они заполонили всё жилище.

Соседи стали ощущать дурной запах. Кроме того, за стеной раздавалось громкое мяуканье. Они пригласили волонтеров, которые уговорили женщину, что кошек надо вывезти. В итоге хвостатых пытаются пристроить в добрые руки.

Напомним, что в октябре 2019 года дворовым животным в московском районе Аэропорт построили «Кошкин дом»