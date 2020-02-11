Пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль

11.02.2020, 19:36, Новости дня

21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, заявил офицер ФСБ в отставке.

В Карелии местный житель, подполковник ФСБ в отставке, пенсионер Сергей Андруневич подарил местным депутатам туалетную бумагу «в знак благодарности» за увеличение суммы компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи.

После индексации размер выплат вырос аж на 21 рубль. Видео выступления Андруневича на заседании регионального Заксобрания было размещено в паблике карельских коммунистов «ВКонтакте».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — заявил Андруневич.

Он также сообщил депутатам, что ветеранские выплаты в регионе не индексировали в течение 12 лет. Конституционный суд в конце 2019 года признал это нарушением и указал региональным властям провести индексацию. Выплаты подняли на процент официальной инфляции, в итоге и вышло – 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — разгневанно заявил Андруневич.

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Напомним, что в декабре 2019 года произошел еще один скандальный эпизод в Нижегородской области – депутат Госдумы подарил главе района банку вазелина.