Молодой племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни

11.02.2020, 19:36, Новости дня

Ранее Хамзат Кадыров возглавлял Курчалоевский район Чечни.

23-летний Хамзат Кадыров, которого называют племянником главы Чечни Рамзана Кадырова, стал руководителем Совета безопасности республики.

О назначении на своей странице в Instagram рассказал кузен Рамзана Кадырова, префект Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов. Он также известил о назначении 30-летнего Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики. 

«Искренне поздравляю моих дорогих племянников с назначениями на новые должности. Ибрагим Закриев назначен на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, Хамзат Кадыров возглавил Совбез ЧР. Я искренне желаю Ибрагиму и Хамзату крепкого здоровья и дальнейших успехов на пути служения Отчизне», — написал Ибрагимов. 

Ранее Хамзат Кадыров возглавлял Курчалоевский район Чечни, а Ибрагим Закриев занимал пост мэра Грозного. 

Напомним, что Чечня предложила Госдуме революционную реформу для Конституции.

В декабре 2019 года Рамзана Кадырова не раз вспоминали в контексте его возможного поединка с прославленным российским бойцом Александром Емельяненко.



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Молодой племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни

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