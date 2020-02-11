Мнение: Генерал и его баба

11.02.2020, 19:34, Разное

Однако, креатив на российском ТВ принимает уже, я бы сказал, какой-то необратимый характер. Вот вчера на сон грядущий, часа в 2 ночи, включил случайно канал НТВ (известный в народе как «ментовской», так как на НТВ сериалы «про ментов» идут практически нон-стоп 24 часа в сутки, лишь изредка перемежаемые новостями)

И попал я, естественно, на очередной ментовской сериал, где-то с середины; хотел уж было переключить — но чуть вник в происходящее… и буквально оторопел от полета мысли авторов. Итак, на экране — пожилая пара, на улице, они вяло переругиваются. Как мы вскоре понимаем из разговора, это — муж и жена. Она — владелица некоего «салона красоты», а он — полицейский генерал (в форме, при погонах, так что ошибиться невозможно). Действие происходит в наши дни, то есть буквально «сейчас».

Пара ссорится. Из-за чего? (вот с этого момента я и включился) Ссорится она из-за того, что жена, владеющая салоном красоты, уговаривает своего мужа-генерала… уволиться с должности! Вы думаете, из романтических соображений, типа она его редко видит? Ничуть не бывало: супруга просит генерала уволиться, так как он… мало зарабатывает!!

Еще через некоторое время мы понимаем, что генерал вообще-то является… начальником всей полиции Санкт-Петербурга. Современного. Вот его и клянет спутница жизни, в выражениях типа «Да только я своим салоном у нас в семье деньги зарабатываю! Только я семью кормлю!»

Пожилой генерал-полицмейстер чувствует себя неловко, пытается оправдаться (хотя и видно, что ему стыдно за свое нищебродство). Он вяло возражает: «Но, дорогая, у меня же нормальная зарплата…» Жена-берсерк саркастически хохочет: «Что?? Свои копейки ты называешь зарплатой??!» И опять переходит к уговорам: «Милый, ну зачем тебе это? Что ты забыл на этой ужасной, тяжелой работе, зачем тебе все время этих преступников ловить? Ты замучался, перспектив никаких, денег мало…» Генерал виновато смотрит в асфальт, уныло тянет:

— Да я все понимаю, милая… Но посмотри на меня — я же старый! Я больше ничего не умею! Кому я буду нужен?! (когда уволюсь с поста начальника Санкт-Петербургской полиции и сниму погоны)?

Однако жена тут удивительным образом полна оптимизма:

— Как это — никому?! Да ты же прекрасный специалист! Тебя охотно возьмут на работу где угодно!! На гораздо большие деньги!!

Генерал безнадежно машет рукой, всем видом выражая мысль — да ну, кому я нужен, куда я пойду, уж лучше продолжу тянуть лямку в своем кабинете…

Жена понимает его настроение и выдает последний перл:

— Ну и, в крайнем случае, просто отдохнешь, пойдешь на пенсию! Зачем тебе работать? Зато у моего салона прекрасные перспективы — я уж нам заработаю!

После лицезрения сего действа я на некоторое время выпал в осадок, а спал потом беспокойно. Как они могут такое на ночь показывать мирным гражданам?!

И я до сих пор не пойму, что это вообще было. Зверский стеб, Камедиклаб отдыхает?! Да вроде нет, я еще чуток посмотрел — там все, наоборот, зверски серьезно, «наша служба и опасна и трудна».

Может быть, это такая абсурдистская комедия? Да вроде тоже нет… Остается последняя, самая невероятная версия: это вот таким образом нынче в России создают «позитивный образ советской милиции». С генералами полиции, которые очень мало зарабатывают, и их за это пилят жены — успешные парикмахерши.

Охренеешь. И там весь (!) сериал такой (жаль, названия не посмотрел). Навскидку, что еще запомнилось из последующих диалогов. Тот же самый генерал-бессеребренник встречает (уже, видимо, в здании ГУВД) своего подчиненного-полковника полиции. Они задушевно, прямо в коридоре, обсуждают актуальный вопрос — мог их подчиненный-майор убить начальника оперчасти женской колонии-поселения? Полковник, играя желваками — Нет, не мог! Не таков майор Семенов!

На что ему генерал ласково возражает: «Да ты погоди, погоди: ты сам представь. Если бы твою жену, которая в колонии, начальник оперчасти посадил бы в карцер, а потом бы с тебя за то, чтоб ее перевели в отряд, потребовал бы ОДНУ-ДВЕ ТЫСЯЧУ ЗЕЛЕНЫХ — что бы ты сделал?» Полковник аж зеленеет от ярости, глаза чуть не вылезают из орбит: «Пристрелил бы пасс-ссскуду!!»

«Ну вот видишь, — говорит ему мудрый генерал. — Ты сам ответил».

И благодарный зритель роняет слезу. Конечно, а как же? Полковник питерской милиции за одну-две тысячи долларов кого угодно пристрелит! Ибо где ж ему взять такие ДЕНЬЖИЩИ??

Понимать надо.