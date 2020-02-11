Word, Excel и PowerPoint для «айфонов» стали проще и быстрее

11.02.2020, 19:31, Новости дня

Компания Microsoft обновила офисный комплект Office для iOS-устройств (включая iPadOS). Новых функций в мобильные версии Excel, PowerPoint и Word почти внесли, зато пользоваться всей тройкой приложений стало быстрее и удобнее.

«Глобальное обновление дизайна: использовать приложение теперь еще проще, — описывают изменения разработчики. — Оно стало работать быстрее и выглядеть красивее». Интерфейс программ был приведен к единообразию, у всех появилась обновленная панель Alt Text (область замещающего текста), откуда можно добавлять подписи и помечать элементы как декоративные.

В Excel самым крупным новшеством стала функция «ПРОСМОТРX». С её помощью можно найти нужную информацию во всей таблице или в диапазоне ячеек. Помимо этого, появилась возможность отвечать на упоминания и примечания прямо их электронного письма, не открывая документа.

Версии 2.34 уже доступна для загрузки. Скачать их можно из магазина App Store.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Word, Excel и PowerPoint для «айфонов» стали проще и быстрее

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7

30.01 / Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке

10.02 / Названы финалисты конкурса «Лидеры России» от ЮФО и СЗФО

07.12 / Никакого стимула: олимпийский чемпион поспорил с депутатом о пенсионном возрасте

31.01 / Вице-премьер: в России выявили первых зараженных коронавирусом

02.01 / Витренко: Когда представители предыдущей власти критикуют уменьшение транзита – это может выглядеть как лицемерие

30.01 / От коронавируса умерли 170 человек. Вспышка распространилась на все провинции Китая

17.12 / Языковой омбудсмен: Нужно создать предпосылки для изучения украинского языка, чтобы до штрафов дело не дошло

08.12 / Папа римский заявил, что молится за Украину накануне нормандской встречи

13.01 / Зеленский подписал закон о создании единого реестра педофилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика