Актер из кинофильма «Моя ужасная няня» Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки

11.02.2020, 19:31, Новости дня

Британский актер Рафаэль Коулмэн скончался 7 февраля во время пробежки. О смерти Коулмана спустя два дня после трагедии на своей странице в Facebook сообщил его отчим Карстен Дженсен.

«Нет ничего несправедливее и бессмысленнее, чем смерть молодого человека. Это случилось с моей женой Лиз, чей младший сын Раф умер в прошлую пятницу в возрасте 25 лет»,– написал Дженсен. По словам отчима, у Коулмана не было проблем со здоровьем. Мужчина подчеркнул, что медики не смогли реанимировать Коулмэна.

Рафаэль Колуман родился в 1994 году в Англии. Известность молодому актеру принесла роль Эрика Брауна в фильме «Моя ужасная няня», который вышел на экраны в 2005 году – на момент съемок Коулману было 10 лет.

Спустя четыре года он сыграл роль Даниэля Девиса в фильме ужасов «Это живое». В 2010 году Коулман получил награду Британского независимого кинофестиваля в номинации «Лучший молодой актер».

В среде экологов Коулман был известен под именем Игги Фокса как один из самых активных борцов за сохранение природы – вопросами защиты экологии он увлекся после поездки в Таиланд, пишет Daily Mail.

В последнее время актер занимался научной деятельностью. По словам отчима Коулмана, одной из последних его экспедиций была поездка в Индонезию.