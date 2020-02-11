В сети опубликовали фотографию «заряженного» Cupra Leon

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Испанская компания Seat объявила дату премьеры новой «заряженной» версии Seat Leon.

Также пользователям доступны тизерные изображения, которые частично раскрывают вероятный дизайн транспортного средства. В свою очередь, приобрести данную новинку станет возможным в версиях универсала и хетчбэка. Особенностью автомобиля станет использование гибридной силовой установки, которую здесь никогда не применяли.

В свою очередь, гибридная установка предполагает электрический агрегат и турбированный двигатель на 1,4 литра с суммарной мощностью 245 л.с. Напомним, официальный выход обновленной модели Seat Leon состоялся в начале текущего года. Автомобиль построен на проверенной платформе MQB.



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В сети опубликовали фотографию «заряженного» Cupra Leon

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