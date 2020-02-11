Владельца крымского парка львов «Тайган» отпустили из-под ареста

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Владелец крупнейшего в Европе парка львов "Тайган" Олег Зубков освобожден из-под ареста. Такое решение 11 февраля принял Верховный суд Крыма.

Как сказал судья, ему изменена мера пресечения "на запрет определенных действий", передает "Интерфакс".

Из-под стражи Зубков был освобожден в зале суда.

Владелец парка "Тайган" находился в СИЗО в Симферополе с 3 февраля, когда суд рассматривал дело о нападении льва на посетительницу парка в июле 2018 года, а арестовали за то, что ранее он пропустил одно из судебных заседаний.

Источник: Вести



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Владельца крымского парка львов «Тайган» отпустили из-под ареста

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