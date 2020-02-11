В Украине объявили штормовое предупреждение

11.02.2020, 19:30, Новости дня
11 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий.
«По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)», – рассказали в пресс-центре.
В ведомстве добавили, что 12 февраля в Украине порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности).
Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 12 февраля в большинстве областей ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0…+4 °С.
Вітри, стрибки тиску, сніги й дощі, атмосферні фронти — все це поки що в Україні домінуватиме.12-го лютого у більшості…
Posted by Наталка Діденко on Teisipäev, 11. veebruar 2020
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет