В Украине объявили штормовое предупреждение

11.02.2020, 19:30, Новости дня

11 февраля Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий.

«По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)»,  – рассказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что 12 февраля в Украине порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности).

Синоптик Наталья Диденко рассказала в Facebook, что 12 февраля в большинстве областей ожидается мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться на уровне 0…+4 °С.  

Вітри, стрибки тиску, сніги й дощі, атмосферні фронти — все це поки що в Україні домінуватиме.12-го лютого у більшості…

Posted by Наталка Діденко on Teisipäev, 11. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Украине объявили штормовое предупреждение

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