Компания Fiat показала новое поколение недорогого пикапа Fiat Strada

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Пикап Fiat Strada выпускается на бразильском предприятии с 1998 года, тогда как в скором времени состоится выход обновленной модели.

В частности, инженеры взяли за основу популярный хетчбэк Palio. Пользователи уже сейчас могут ознакомиться с тизерными снимками, которые частично раскрывают внешний вид автомобиля. Светодиодная оптика имеет тот же дизайн, что и в модели Fiat Argo. Эксперты указали, что грузоподъемность указанной модели составит около 700 кг.

Под капотом автомобиля предложат несколько версий с 1,3 и 1,4-литровыми агрегатами, которые выдают до 109 л.с. мощности. Во всех комплектациях предусмотрен только передний привод. Стоимость и дата выхода в продажу новинки пикапа пока не раскрываются.



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Компания Fiat показала новое поколение недорогого пикапа Fiat Strada

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