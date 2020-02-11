«Барселона» в матче с двумя удалениями победила «Бетис», «Реал» разгромил «Осасуну». Результаты 23-го тура чемпионата Испании

11.02.2020, 19:30, Новости дня

С 7-го по 9 февраля прошло 10 матчей 23-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

7 февраля

«Алавес» – «Эйбар» – 2:1

Голы: Перес, 46, Берк, 66 – Орельяна, 83

8 февраля

«Леванте» – «Леганес» – 2:0

Голы: Рочина, 20, Рохер, 28

«Хетафе» – «Валенсия» – 3:0

Голы: Молина, 58, 67, Мата, 87

Удаление: Форенци, 78 («Валенсия»)

«Вальядолид» – «Вильярреал» – 1:1

Голы: Алькарас, 15 – Морено, 54

«Атлетико» – «Гранада» – 1:0

Гол: Корреа, 6

9 февраля

«Эспаньол» – «Мальорка» – 1:0

Гол: Де Томас, 58

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 2:1

Голы: Порту, 65, Исак, 83 – Вильямс, 71

Удаление: Муньяин, 89 («Атлетик»)

«Осасуна» – «Реал» – 1:4

Голы: Гарсия, 14 – Иско, 33, Рамос, 38, Лукас, 84, Йович, 90+2

«Сельта» – «Севилья» – 2:1

Голы: Аспас, 78, Систо, 90+1 – Эн-Несири, 23

«Бетис» – «Барселона» – 2:3

Голы: Каналес, 6 (пенальти), Фекир, 26 – Де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Лангле, 72

Удаления: Фекир, 76 – Лангле, 79

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

«Барселона» в матче с двумя удалениями победила «Бетис», «Реал» разгромил «Осасуну». Результаты 23-го тура чемпионата Испании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

08.02 / Администрация Трампа уволила эксперта по Украине

30.01 / «В законе есть механизм, позволяющий открыть доступ к данным граждан без решения суда, не меняя Конституцию». Юрист о предложении министра связи

20.12 / Бывший помощник Гвардиолы Артета стал главным тренером «Арсенала»

21.12 / Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2»

31.12 / Boeing с отказавшим двигателем экстренно сел в Екатеринбурге

03.12 / Путин заявил о важности развития массового спорта в России

15.12 / Налог для самозанятых ввели еще в 19 регионах

14.12 / Отец керченского стрелка скончался в больнице

03.02 / Экономика: РФ вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика