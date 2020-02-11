«Барселона» в матче с двумя удалениями победила «Бетис», «Реал» разгромил «Осасуну». Результаты 23-го тура чемпионата Испании
11.02.2020, 19:30, Новости дня
С 7-го по 9 февраля прошло 10 матчей 23-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
7 февраля
«Алавес» – «Эйбар» – 2:1
Голы: Перес, 46, Берк, 66 – Орельяна, 83
8 февраля
«Леванте» – «Леганес» – 2:0
Голы: Рочина, 20, Рохер, 28
«Хетафе» – «Валенсия» – 3:0
Голы: Молина, 58, 67, Мата, 87
Удаление: Форенци, 78 («Валенсия»)
«Вальядолид» – «Вильярреал» – 1:1
Голы: Алькарас, 15 – Морено, 54
«Атлетико» – «Гранада» – 1:0
Гол: Корреа, 6
9 февраля
«Эспаньол» – «Мальорка» – 1:0
Гол: Де Томас, 58
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 2:1
Голы: Порту, 65, Исак, 83 – Вильямс, 71
Удаление: Муньяин, 89 («Атлетик»)
«Осасуна» – «Реал» – 1:4
Голы: Гарсия, 14 – Иско, 33, Рамос, 38, Лукас, 84, Йович, 90+2
«Сельта» – «Севилья» – 2:1
Голы: Аспас, 78, Систо, 90+1 – Эн-Несири, 23
«Бетис» – «Барселона» – 2:3
Голы: Каналес, 6 (пенальти), Фекир, 26 – Де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Лангле, 72
Удаления: Фекир, 76 – Лангле, 79
Турнирная таблица Ла Лиги:
Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com
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