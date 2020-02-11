Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении в НАТО

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Депутаты парламента Северной Македонии поддержали ратификацию договора о вступлении в НАТО. Во вторник, 11 февраля, на пленарном заседании заксобрании большая часть депутатов проголосовали положительно насчет данного решения.

Как сообщает РИА Новости, в столицу Северной Македонии прибыли представители парламентарной ассамблеи Североатлантического альянса. Председатель заксобрания Талат Джафери сообщил, что за закон о ратификации договора о вступлении в НАТО сначала единогласно проголосовали члены парламентского комитета по внешней политике. Затем его направили на пленарное заседание для окончательного утверждения, где "За" проголосовали 114 депутатов из 120.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон сообщила, что Вашингтон надеется на вступление Северной Македонии в организацию к лету.

Источник: Вести



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Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении в НАТО

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