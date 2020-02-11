Сдвигов по рынку земли и приватизации пока нет. Непонятно, за счет чего наш ВВП будет расти быстрее, чем в предыдущие годы

11.02.2020, 19:30, Новости дня

Прогноз роста ВВП от премьер стал менее амбициозным. Мы помним, что когда был назначен Кабмин, нам обещали рост ВВП на 40% за пять лет. Речь шла об увеличении ВВП более чем на 7% в год. А сейчас премьер говорит уже про 4%. Хотя это тоже достаточно амбициозно. Потому что такого роста у нас не было уже очень давно. Тут вопрос в том, как этого добиться? Ведь обещать можно и 10% роста.

Прежде всего, в Кабмине говорят о запуске рынка земли. Но, к сожалению, пока что этот вопрос затягивается. Тем не менее, если рынок земли начнет функционировать, это будет ежегодно дополнительно 0,5–1% к росту ВВП. Другое дело, что рынок будет запущен в лучшем случае с октября. Поэтому много процентов в 2020 году он не добавит.

Еще одно направление – это приватизация. И вот она может дать действительно очень много. Сейчас одесский порт хотят сдать в концессию. Это полезно для роста экономики, так как иностранный инвестор заинтересован в быстрой модернизации объекта, взятого в концессию. Но проблема в том, что из-за серьезного сопротивления чиновников приватизация так и не началась. У них же вырывают доходы, поэтому они не хотят приватизации.

То есть пока нет сдвигов по рынку земли и приватизации. Поэтому непонятно, за счет чего наш ВВП будет расти быстрее, чем в предыдущие годы.

Помимо этого, есть факторы, которые усложняют ситуацию. Например, тот же законопроект №1210, который находится на подписи у президента. Он точно не облегчает жизнь бизнесу. И несет больше ответственности и угроз.

Также мы не видим продвижений в реформе судебной и правоохранительной систем. Правоохранителей не лишили несвойственной им функции проверки экономики. Это дает лишь основания для коррупции, и уж точно не защищает интересы государства. Улучшения инвестиционного климата, несмотря на обещания, не произошло.

Пока что все выглядит так, что роста экономики на 4% в 2020 году не будет. Скорее всего, мы ограничимся 3–3,1%.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Сдвигов по рынку земли и приватизации пока нет. Непонятно, за счет чего наш ВВП будет расти быстрее, чем в предыдущие годы

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