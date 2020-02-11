Станислав Садальский описал подробности карьерного роста Тины Канделаки

11.02.2020, 19:30, Разное

Станислав Садальский пояснил о подробностях карьерного роста на телевидении Тины Канделаки. Согласно заявлению актёра, знаменитость смогла стать известной благодаря другим людям, которые её образ «лепили, как куклу».
Садальский разместил соответствующую публикацию на странице Instagram. Он указал, что ведущая с его помощью завязала знакомства с нужными людьми. В посте актёра указывается, что во время работы на телевидение Канделаки смогла развивать карьеру благодаря Кире Прошутинской и Олегу Марусеву. Со стороны Валерии Новодворской была оказана помощь в сегменте образования, а от Натальи Билан Канделаки якобы получала через наушник грамотные фразы, необходимые для создания образа умной женщины.

Станислав Садальский отметил, что знакомство Канделаки с её первым мужем Андреем Кондрахиным случилось благодаря его инициативе. Артист отмечает, что супруг оказывал ведущей финансовую помощь для выпусков новых эпизодов программ с её участием, однако сама ведущая не поддержала мужа в кризисный период. Садальский подчеркнул, что у Канделаки имелся существенный недостаток в виде провинциального стиля речи. Он советовал ей обучаться у специального ритора, однако телеведущая отказалась.



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Станислав Садальский описал подробности карьерного роста Тины Канделаки

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